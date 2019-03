VHS-Vortrag über Darmgesundheit

Im Vortrag "Der Darm - das acht Meter Hirn" der Volkshochschule am Dienstag, 26. März, erfahren die Teilnehmer, welche Aufgaben der Darm hat, was ihn aus dem Gleichgewicht bringt und wie man gegensteuern kann. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Zimmer 17 der Mittelschule. Es sind noch Plätze frei. Interessierte melden sich bei Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114 oder unter vanessa.parente@oerlenbach.de an. sek