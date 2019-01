VHS-Übungsleiterin war 33 Jahr lang aktiv

Irmgard Mages, die langjährige Dozentin der VHS Adelsdorf/Hemhofen/Röttenbach, wurde beim Dozententreffen im Gasthof zur Post (Adelsdorf) verabschiedet. Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) fand auch im Namen seines Amtskollegen aus Hemhofen sowie Röttenbach lobende Worte - und zum letzten Mal ließ Mages die Anwesenden "turnen".

"In unserer Volkshochschule unterrichten 26 Dozenten etwa 1500 Teilnehmer in 160 Kursen", erklärte Fischkal. "Eine der vielen aktiven Kursleiterinnen war Frau Mages, die wir heute verabschieden müssen."

Von 1985 bis 2018 war Mages als Dozentin mit den Kursen Fitness-Gymnastik, Wirbelsäulen-Gymnastik, Senioren-Gymnastik und viele Jahre auch mit Mutter-Kind-Turnen an der VHS tätig. "Ich habe im Jahr 1985 zwei Kurse von meiner Vorgängerin übernommen. Diese Kurse habe ich dann erweitert und Wirbelsäulen-Gymnastik und später Senioren-Gymnastik neu angeboten", erzählt die heute 77-Jährige.

Sie besitzt die BLSV-Lizenzen für Jugendsport, Erwachsenen-Sport und Senioren-Sport sowie eine Zusatz-Ausbildung für die Wirbelsäule. Während der 33 Jahre waren ihre Kurse sehr gut besucht und die Wirbelsäulen-Kurse stets ausgebucht.

Neben intensiven Gymnastikstunden hat Mages mit den Teilnehmern auch viel anderes unternommen, Faschingsfeiern in der Turnhalle etwa, Radtouren, Wanderungen zu Felsenkellern, Grillfeste und romantische Winterwanderungen. "In den letzten Jahren besuchten auch immer mehr Männer meine Kurse", so Mages stolz.

"Leider ist es mir nach drei Knieoperationen mit zwei künstlichen Kniegelenken nicht mehr möglich, die Gymnastikkurse mit der bisherigen Qualität fortzuführen", bedauerte Mages etwas traurig. "Wenn man nicht gleich eine passende Nachfolgerin gefunden hätte, hätte ich bestimmt noch nicht aufgehört", fügte sie noch an.

Mages war viele Jahre auch ehrenamtlich für den Bayerischen Landessportverband als Senioren-Beauftragte für den Kreis Erlangen-Höchstadt tätig. Hier führte sie Fortbildungs-Lehrgänge für Übungsleiter zur Lizenzverlängerung durch. Auch bei der SpVgg Zeckern hat sie über zehn Jahre die Damen-Gymnastik geleitet.