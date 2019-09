VHS startet

Bei der Volkshochschule Oerlenbach sind im Semester Herbst/Winter 2019 noch einige Plätze frei. Teilnehmen kann man am Kurs "Meine Ruheinsel" im Gymnastikraum der Hegler-Halle, der ab Samstag, 21. September, acht Mal von 10 bis 11.30 Uhr stattfindet. Freie Plätze gibt es beim "Kinder-Yoga", dienstags von 15 bis 16 Uhr im Alten Rathaus Rottershausen. Beginn ist am 24. September. Auch der Kurs "Kinderwagen-Workout" (zehn Mal ab Mittwoch, 25. September, 9.30 bis 10.30 Uhr) ist noch aufnahmefähig. Ebenfalls noch Kapazität hat der Kurs "Flecht- und Steckfrisuren", der an zwei Dienstagen ab 24. September von 18.30 bis 20 Uhr in der Mittelschule Oerlenbach stattfindet. Anmeldung bei Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114 oder www.vhs-kisshab.de. sek