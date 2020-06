VHS startet wieder mit Kursen

Die Volkshochschule Hammelburg startet nach den Pfingstferien wieder mit einigen Kursen, zu denen noch Anmeldungen möglich sind. Bei "Erste Hilfe für Hund und Katze" am Donnerstag, 18. Juni, ab 19 Uhr gibt es noch freie Plätze, ebenso wie bei "Stromsparen im Haushalt" am Dienstag, 30. Juni, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Bei der Veranstaltung "Selbstbestimmt vorsorgen - wer möchte das nicht" in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst katholische Frauen e. V. Schweinfurt geht es um die Erstellung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Der Vortrag ist am Samstag, 25. Juni, ab 19 Uhr in der Alten Volksschule geplant. Außerdem gibt es noch ein Wochenendseminar im Programm "Traumgärten I - Planung", verschoben auf Freitag/Samstag, 26./27. Juni in der Alten Volksschule Hammelburg. Anmeldeschluss ist jeweils drei Tage vor Kursbeginn. Bei allen Veranstaltungen ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich, weitere Infos gibt es unter www.vhs-kisshab.de. Anmeldungen können im vhs-Büro montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr nur mit Termin entgegengenommen werden. Telefonische Auskünfte sind unter Tel. 09732/902 434 möglich. In den Pfingstferien ist die vhs nur eingeschränkt erreichbar. sek