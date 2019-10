Zeil am Main vor 16 Stunden

VHS-Sport bei Herzkrankheiten

Die Volkshochschule Landkreis Haßberge startet in Zeil mit einer neuen Herzsportgruppe. Beginn ist am Montag, 4. November, ab 16.30 Uhr im "Mainfitness"-Center. Dieses Angebot richtet sich an Patiente...