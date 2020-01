VHS-Programm wird verteilt

Das Programm für das Semester Frühjahr/Sommer 2020 der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg wird am Samstag, 18. Januar, an alle Haushalte verteilt und im Rathaus der Gemeinde Oerlenbach erhältlich sein. Anmeldungen werden erst am Montag, 20. Januar, entgegengenommen. Online-Anmeldungen sind unter http://www.vhs-kisshab.de/ möglich. Die Kurse beginnen ab 3. Februar. sek