VHS: Noch Plätze frei

Feldenkrais-Workshop

Die Blutgruppe - ein Lebenskonzept.

Für folgende Veranstaltungen der Volkshochschule Kulmbach ist die Anmeldung noch möglich: Samstag, 7. Juli, 9 Uhr"In Leichtigkeit vom Liegen zum entspannten Sitzen - zum mühelosen Stehen, Gehen und fließenden Fortbewegen", 10 Uhr "Resilienz - oder wie gehe ich mit den Pannen auf meiner Lebensreise um?", 10 Uhr "Welche Macht und Kraft haben Gedanken und Worte?".Montag, 9. Juli, 19.30 Uhr:Weitere Kursangebote unter www.vhs-kulmbach.de Anmeldungen an vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax 09221/940349, mit dem Anmeldeformular per Post oder in der VHS direkt. Für weitere Infos steht das Sekretariat der VHS (Telefon 09221/940269) zur Verfügung.