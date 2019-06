Der Sound des Tex Döring Trios und die Stimme von Uwe Gaasch locken am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr zum VHS-Konzert in den Großen Saal des Alten E-Werks. Tex Döring (links) und Uwe Gaasch (rechts), zwei bekannte Größen in der fränkischen Jazz- und Pop-Szene, versprechen ein interessantes Miteinander an jazziger Pop-Musik und bluesstarkem Jazz. Mit dabei sind wie immer Manfred Hartlieb am Bass und Uwe Hitschfel als Schlagzeuger. Foto: privat