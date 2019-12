VHS lädt ein nach Nordhalben

Die Volkshochschule Kreis Kronach lädt am Samstag, 4. Januar, zu ihrer nachweihnachtlichen Zusammenkunft alle Mitglieder und Gäste ein. Diesmal geht es nach Nordhalben. Es ist folgender Programmablauf vorgesehen: Um 13.30 Uhr Abfahrt am Kaulanger in Kronach. Es wird gebeten, sich bei der Geschäftsstelle Kronach unter info@vhs-kronach.de oder Telefon 09261/60600 anzumelden, wenn eine Mitfahrgelegenheit erwünscht wird. In Nordhalben findet ab 14 Uhr eine Führung durch das Maxhaus I Künstlerhaus, Lobensteiner Straße 11, und die Ausstellung von Urban Stark "Martial Arts and Artial Homes", statt. Gegen 14.45 Uhr ist gemütliches Beisammensein im Gasthaus Wagner, Lobensteiner Straße 15. Bürgermeister Michael Pöhnlein spricht ein Grußwort und es werden der Film "Ein Dorf wagt Kunst" und der Trailer "Nordhalbener Kunstsommer 2019" präsentiert. Die Rückfahrt ist gegen 16.15 Uhr vorgesehen. red