VHS-Kurse sind noch aufnahmefähig

In der Städtischen Volkshochschule gibt es nach den Ferien noch Kurse, zu denen man sich noch anmelden kann. Am Montag, 24., und Mittwoch, 26. Juni, von 18 bis 21 Uhr, erhalten Interessierte einen Überblick über die Möglichkeiten ihres iPhones, iPads und iPods. Schnelle und gesunde Gerichte für heiße Tage stehen am Freitag, 28. Juni, von 18 bis 21 Uhr im Programm. Der Kurs "Nebenbei selbstständig" am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr richtet sich an Personen, die neben einem hauptberuflichen Arbeits- oder Angestelltenverhältnis, Studium oder Haushalt einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen wollen. Anmeldung: VHS-Büro, Tel.: 0971/807 12 10), Internet ( www.vhs-badkissingen.de ). sek