VHS-Kurse noch aufnahmefähig

Der VHS-Kurs "Qigong: Die 24 daoistischen Übungen" beginnt am Dienstag, 24. September, ab 19 Uhr in der Turnhalle in Hammelburg in der Kissinger Straße. Nadja Marx-Englert leitet den Kurs. Ab Freitag, 27. September, um 18.15 Uhr findet der Kurs "Idogo-Qigong" in der Alten Volksschule in Hammelburg statt, der von Nadja Marx-Englert und Fabian Marx geleitet wird. Die beiden Kurse eignen sich besonders für Menschen, die unter Bewegungsmangel leiden. Bei beiden Kursen kann von Krankenkassen ein Zuschuss beantragt werden, wenn man sich vor Kursbeginn mit der Krankenkasse in Verbindung setzt. Anmeldungen sind noch bis 19. September möglich. Anmeldungen online über www.vhs-kisshab.de oder direkt über das Büro der Volkshochschule. Telefonische Anfragen unter 09732/ 902 434 oder per E-Mail vhs@hammelburg.de. sek