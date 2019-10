VHS-Kurse haben noch Plätze frei

Für folgende VHS-Kurse können sich Interessierte noch anmelden:

In Forchheim: Kreatives Schreiben (FO670), ab 22. Oktober von 18.30 bis 21.30 Uhr, drei Termine; Fit am PC mit Windows 10 - "50plus!" (FO220S2), ab 17. Oktober von 9 bis 11.30 Uhr, fünf Termine; Erfolgreich Kaufen und Verkaufen im Internet und bei ebay! (FO295), am 16. Oktober von 18.30 bis 22 Uhr; Sicher ins Internet - Wie "sicher" ist mein Rechner/Laptop? (FO293), am 21. Oktober von 18 bis 21 Uhr; Ein Tag voller Entspannungs - Anregungen (FO405B), am 12. Oktober von 9 bis 16 Uhr; Training für Kopf und Körper (FO426), ab 17. Oktober von 15.30 bis 16.45 Uhr, sechs Termine; Mehr Entspannung durch einfache Massagen im Alltag (FO411), ab 18. Oktober von 18.30 bis 19.30 Uhr, zwei Termine.

In Wiesenttal: Superfood im Herbst - Kürbis statt Soja, Hagebutten statt Orangen! (WT007), am 16. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr.

In Weilersbach: Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen (WB003), am 12. Oktober von 10 bis 13 Uhr.

Anmeldung und Information im VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/86-1060. red