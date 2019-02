VHS-Kurse haben noch Plätze frei

Für folgende Kurse der VHS kann man sich noch anmelden: In Forchheim: Smartphone für Neueinsteiger und Anfänger, 11. Februar von 18 bis 21 Uhr, Anmeldung beim VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060, www.vhs-forchheim.de. In Kirchehrenbach: Küchla und/oder viereckige Kissen backen, 13. Februar von 17.30 bis 21.30 Uhr, Anmeldung und Information bei der Gemeinde Kirchehrenbach, Telefon 09191/798932. In Gräfenberg: Turnen Mutter/Vater und Kind (zwei bis drei Jahre), 13. Februar von 15.45 bis 17 Uhr, Anmeldung und Information bei der Gemeinde Gräfenberg, Telefon 09192/70911. red