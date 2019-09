VHS-Kurse für Kurzentschlossene

An der Städtischen Volkshochschule stehen am Dienstag, 1. Oktober, ein Vortrag zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und Mittwoch, 2. Oktober, ein Seminar zum Thema Bewegung ist das Tor zum Leben auf dem Programm. Die Kurse Wohlfühl-Yoga, auf dem Stuhl mit Tiefenentspannung am Freitag, 4. Oktober, Bildbearbeitung am PC-Grundkurs am Samstag, 5. Oktober und "Das eigene Fotobuch entwerfen" am Sonntag, 6. Oktober, sind auch noch aufnahmefähig. Auch für viele anderen Angebote gibt es freie Kapazitäten. Nähere Auskunft und Anmeldungen im VHS-Büro, Tel.: 09732/902 434 oder unter www.vhs-kisshab.de. sek