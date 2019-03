VHS-Kurs zum Tastenschreiben

Bei der VHS gibt es einen Kurs, in dem man in nur fünf Stunden Tastenschreiben lernen kann. Der Kurs ist für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahre gedacht. Er beginnt am Montag, 11. März, um 16.45 Uhr in der VHS, Löwenstraße 16. Anmeldungen bitte telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red