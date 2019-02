VHS-Kurs Wassergymnastik

Wassergymnastik dient zur Kräftigung der gesamten Muskulatur, trainiert das Herz-Kreislauf-System und fördert die Beweglichkeit. Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Margitta Eichhorn-Wick den Kurs Wassergymnastik an. Der Kurs findet jeweils am Warmwassertag statt. Die beiden Kurse beginnen am Samstag, 23. Februar, umfassen zehn Nachmittage und finden jeweils im Hallenbad der Grundschule Tettau, Schulberg 5, statt. Der erste Kurs dauert von 11 bis 12 Uhr, der zweite Kurs schließt sich von 12 bis 13 Uhr an. Die Anmeldung hierzu erfolgt jeweils über die Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red