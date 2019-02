VHS-Kurs macht den Rücken wieder fit

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Annkatrin Großmann den Kurs "Rücken fit" an. Die gelenkschonende Gymnastik stabilisiert den Rücken, löst Verspannungen und sorgt für eine bessere Haltung, dabei steht auch die individuelle Situation im Mittelpunkt. Der Kurs beginnt am Montag, 11. März, umfasst acht Abende und findet jeweils von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Ludwigsstadt, Kronacher Straße 34, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0, oder per Internet www.vhs-kronach.de. red