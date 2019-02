VHS-Kurs "Hockergymnastik"

Auch in diesem Semester findet der Kurs "Hockergymnastik" über die Volkshochschule (VHS) Kronach statt. Die Kursleiterin und Physiotherapeutin Nadine Meusel wird, gerade wenn bereits Einschränkungen im Stehen und Gehen vorliegen, gezielte Gymnastik anbieten. Wichtig ist es, die Rücken- und Rumpfmuskulatur zu aktivieren und zu stabilisieren. Bei der gelenkschonenden Wirbelsäulengymnastik im Sitzen können Verspannungen gelöst, Beweglichkeit und Belastbarkeit verbessert, Koordination und Gleichgewicht geschult und die Muskulatur und das Herzkreislaufsystem sanft trainiert werden. Beginn ist am Mittwoch, 20. Februar, um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 2. Eine Anmeldung ist über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red