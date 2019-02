VHS-Kurs für Wassergymnastik

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet einen Wassergymnastik-Kurs an. Der Kurs SW 201 mit Inge Endres beginnt am Montag, 18. Februar, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 20.15 bis 21 Uhr im Hallenbad/Erlebnisbad Steinwiesen, Mühlwiesen 1, statt. Interessierte können sich über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600, oder per Internet auf www.vhs-kronach.de anmelden. red