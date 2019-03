VHS-Kurs für Kinder ab dem Krabbelalter

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet zwei Eltern/Kind-Kurse "Die Windelrocker für Kinder ab dem Krabbelalter" an. Die beiden Kurse beginnen am Montag, 1. April, und finden an fünf Nachmittagen in der Turn- und Festhalle in Wilhelmsthal statt. Der erste Kurs ist jeweils von 15.30 bis 16.15 Uhr, der zweite Kurs findet von 16.15 bis 17 Uhr statt.

Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule in Kronach (per Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de). red