VHS-Kurs "Faszientraining"

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit Michael Kalb den Kurs: "Faszientraining: So bleibt das Bindegewebe in Form" an. Der menschliche Körper ist umhüllt von einem faserigen Netz aus Bindegewebe, den Faszien. Es ist eine Art Verpackungsmaterial, das den Muskeln Form gibt. Elastische Faszien sind mitentscheidend für das Wohlbefinden und die Fitness. Spröde, steife oder beschädigte Faszien können Verspannungen, Verklebungen und Schmerzen verursachen. In diesem Kurs wird in ein aufbauendes Faszientraining eingeführt und es werden effektive Übungen erlernt. Übungen im Stütz- und Vierfüßlerstand sollten dafür möglich sein. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 21. Februar, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Generationenbegegnungsstätte, Schulstraße 8, statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red