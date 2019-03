VHS-Kurs bringt "Fleurogami" bei

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet den Kurs "Fleurogami" für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. Dabei geht es um dekorative Faltblüten und Faltkugeln aus Papier. Der Kurs findet am Freitag, 5. April, von 16 bis 18 Uhr in der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch) im Werkraum statt. Die Anmeldung ist bei der VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de, möglich. red