VHS-Kurs bringt das Räuchern näher

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Carola Hebentanz den Vortrag Räuchern an. Teilnehmer erfahren mehr über die alte Tradition des Räucherns, wie man räuchert und tauchen ein in die sich bietende Aromenvielfalt. Dies ist kein Vortrag über die Konservierungsmethode "Räuchern". Der Vortrag findet am Donnerstag, 21. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Vereinszimmer der Rodachtalhalle, Hirtenwiesen 6, in Marktrodach statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefonnummer 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red