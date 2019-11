VHS hat noch Plätze frei

Für nachfolgende Veranstaltungen ist die Anmeldung noch möglich: Dienstag, 3. Dezember: 8.45 Uhr und 17.30 Uhr Jersey-Verarbeitung.

Freitag, 6. Dezember: 18 Uhr PowerPoint-Grundkurs. Montag, 9. Dezember: 18.30 Uhr Klangschalenentspannung.

Donnerstag, 12. Dezember: 18 Uhr Macht der Worte - von einengenden Denk- und Sprachgewohnheiten zu achtsamer Kommunikation.

Montag, 16. Dezember: 19.30 Uhr Wasser und Salz - Urelemente des Lebens.

Freitag, 20. Dezember: 18 Uhr PowerPoint - Aufbaukurs.

Dienstag, 7. Januar: 18 Uhr Zeichnen für Neu- und Wiedereinsteiger und 19.30 Uhr Zeichnen Fortsetzungskurs. Samstag, 11. Januar: 14 Uhr Arabisch für den Alltag - Wochenendseminar.

Das gesamte Programm unter www.vhs-kulmbach.de. Anmeldung über das Internet, mit dem Anmeldeformular: per Mail: vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax: 09221/940-349, per Post oder in der VHS (Telefon 09221/940-269) direkt. red