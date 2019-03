VHS-Fahrt zur Azteken-Ausstellung

Die Azteken stehen im Mittelpunkt einer Sonderausstellung, die im Herbst im Lindenmuseum in Stuttgart gezeigt wird. Circa 250 hochkarätige Leihgaben aus aller Welt werden zu sehen sein. Auf Arte wird am Samstag, 23. März, um 11.20 Uhr eine Geschichtsdoku zum geheimen Code der Azteken zu sehen sein. Eine Tagesfahrt der VHS Bamberg-Land nach Stuttgart findet am Samstag, 19. Oktober, statt und wird begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilen die VHS Bamberg-Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Telefon 09571/88835, oder unter der E-Mail-Adresse mailto:sr-reisen@web.de. red