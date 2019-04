VHS: Eröffnung der Kräutersaison

Daniela Röder, Heilpraktikerin und geprüfte Kräuterführerin, eröffnet am Freitag, 12. April, im Rahmen eines Volkshochschulkurses die Kräutersaison. Treffpunkt zum Sammeln der neun heiligen Kräuter, die traditionell die Gründonnerstagssuppe ergeben - die "Grünen Neune" -, ist um 15 Uhr an der Kläranlage in Nüdlingen. Danach wird in der Kantine der Schlossbergschule grüne Suppe gekocht. Anmeldungen bei der VHS unter Tel.: 0971/727 116. red