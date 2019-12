VHS-Entdeckungsreise auf dem Jakobsweg

In den Pfingstferien von Samstag, 6., bis Samstag, 13. Juni, bietet die VHS-Hauptstelle Lichtenfels eine Gruppenreise in Nordspanien "Auf den Spuren der Jakobspilger" an. Santiago de Compostela wird unter anderen ein Ziel sein. Per Bus und auch per pedes, allerdings nur kurze Teilstrecken (maximal fünf Kilometer) werden die VHS-Reisenden die Pilgerroute und ihre prägnantesten Pilgerstätten kennenlernen, dazu mittelalterlich geprägte Städte, die auf der Route liegen. 1993 wurde der Jakobsweg zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt und erlebt seitdem eine erstaunliche Anziehungskraft. Im Reisepreis sind u.a. die Eintrittsgelder in Pamplona, Burgos, Santo Domingo, Fromista, Leon, Santiago de Compostela und in der Kathedrale von Ovieto enthalten. Weitere Informationen unter 09571/5127 oder faber.monika1@gmx.de. red