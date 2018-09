VHS-Einschreibungen laufen

Das neue Programm der Volkshochschule Forchheim (VHS) für das Wintersemester ist erschienen. Die meisten Kurse beginnen in der Woche ab Montag, 24. September. Das Programmheft liegt in in Forchheim in der Hornschuchallee 20 aus. In den Landkreisgemeinden, die eine Außenstelle unterhalten, ist es in den Gemeindeverwaltungen erhältlich. Es ist auch im Internet unter www.vhs-forchheim.de abrufbar. Anmeldungen sind in persönlicher, schriftlicher, telefonischer (09191/86 10 60) Form oder per Internet möglich. red