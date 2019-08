Die Städtische Volkshochschule ist während der Sommerferien bis 3. September geschlossen. Termine sind am 29. August der Pressetermin in Bad Kissingen zur Vorstellung des gemeinsamen Volkshochschulheftes der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg, am 3. September Validierung des Qualitätsmanagementsystems, am 7. September Verteilung der Programmhefte im Verbreitungsgebiet, 21. September Kurs Sensen und Dengen für den Hausgebrauch und am 23. September der Semesterstart. sek