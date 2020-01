VHS bietet Yoga und Schwimmkurse an

Die Volkshochschule (VHS) Knetzgau weist auf folgende Kurse für das Frühjahrssemester hin. Die neuen Hatha-Yoga-Kurse mit Tanja Koppitz beginnen am Montag, 20. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr und am Dienstag, 21. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr. Für werdende Mütter startet ebenfalls am 21. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr ein Hatha-Yoga-Kurs. Dabei geht die Kursleiterin speziell auf die Bedürfnisse von Schwangeren ein. Alle Yoga-Kurse finden im Pfarrheim in Oberschwappach statt. Die beliebten Kurse "Schwimmen für Kinder ab sechs Jahren" starten ebenfalls im Januar. Kursleiter Klaus Widera vermittelt den Kindern an jeweils zehn Kursterminen spielerisch die Schritte bis hin zum selbstständigen Schwimmen. Kurs eins beginnt am Freitag, 17. Januar, von 16.15 bis 17.45 Uhr (Kurstage sind Mittwoch und Freitag) und Kurs zwei am Samstag, 25. Januar, von 13 bis 14 Uhr, jeweils im Hallenbad Knetzgau. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder bei Sandra Jilke erbeten (Telefon 09527/1046, ab 16 Uhr). red