VHS bietet "Rücken fit - 40 plus" an

Die Volkshochschule (VHS) Kronach bietet mit Ulrike Hempfling den Kurs "Rücken fit - 40 plus" am Vormittag an. Die Teilnehmer erwartet ein Mix aus Übungen zur Kräftigung, Beweglichkeit und Koordination, um Rückenproblemen vorzubeugen. Verkürzte Muskeln werden gedehnt und Verspannungen dadurch gelöst. Verschiedene Entspannungstechniken runden die Stunde ab und die Teilnehmer fühlen sich für den Tag wieder fit. Mitzubringen sind eine Unterlage und eventuell ein breiteres Kissen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 20. Februar, umfasst zehn Vormittage und findet jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr im Gemeindehaus Steinach (Angerstraße 1) statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder unter www.vhs-kronach.de. red