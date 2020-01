Küps 07.01.2020

VHS bietet Kurs "Rücken fit" an

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet einen "Rücken fit"-Kurs an. Dieser beginnt am Montag, 20. Januar, und findet an zehn Abenden jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Die An...