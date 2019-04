VHS bietet Fahrt ans Bauhaus in Weimar

Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren in Weimar gegründet und es entstand eine bis heute nachwirkende Architektur-Bewegung. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es in Weimar einiges zu besichtigen. Aus diesem Grund veranstaltet die Volkshochschule am Samstag, 25. Mai, eine Tagesfahrt mit dem Bus. Wegen der Platzreservierung wird um eine Anmeldung bis zum 25. April gebeten, unter Telefon 09561/ 882560 oder online auf www.vhs-coburg.de. red