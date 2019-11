Kronach 06.11.2019

VHS-Bastelkurs für Kinder

Die VHS bietet am Freitag, 22. November, den Kurs "Drahtsterne - Bastelkurs für Kinder" an. Er beginnt um 16 Uhr im Freizeitzentrum. Anmeldung unter Tel. 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach...