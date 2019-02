VHS-Basiskurs für Android

Für den Basiskurs "Android, Tablet & Smartphones" der Volkshochschule sind noch Anmeldungen möglich. Der Kurs im Maroldsweisacher Rathaus findet am Mittwoch, 20., und Mittwoch, 27. Februar, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer laut Mitteilung der Volkshochschule das "Handling" von Android kennen. Android ist ein Betriebssystem, das der amerikanische Onlinekonzern Google für mobile Geräte mit Touch-Bedienung entwickelt hat - also vor allem Smartphones und Tablets.Anmeldungen nimmt Helga Grüner, Telefon 09532/615 entgegen. red