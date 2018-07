VGO Pödeldorf feiert Gründungsjubiläum

red



Der Verein für Gartenbau und Ortsverschönerung (VGO) Pödeldorf hat sein 110. Gründungsjubiläum gefeiert. Parallel hierzu wurde auch die Veranstaltung " Feuer + Flamme", gemeinsam mit der Gastwirtschaft Haderlein, gefeiert.Die Vorsitzende Hannelore Zeck begrüßte unter anderen den Schirmherrn und Ersten Bürgermeister Wolfgang Möhrlein sowie den Kreisverbandsvorsitzenden aller Obst und Gartenbauvereine des Landkreises Bamberg, Günther Denzler.Der Verein gründete sich im Jahre 1908, als Melitta Benz den Kaffeefilter erfand, die Firma Maggi den ersten Brühwürfel aufkochte und Deutschland noch ein Kaiserreich war. Schon damals zählte die Gründungsgemeinschaft stolze 47 Mitglieder, wobei der Erste Vorsitzende Michael Schindelmann und der Baumwart Pfarrer Johann Grasser waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verein 1947 durch Georg Konrad wiedergegründet. Sein Sohn Phillip führte anschließend noch einige Jahre die Geschicke des Vereins weiter. Nach rund zwei Jahrzehnten erfolgten 1973 Neuwahlen, verbunden mit einer neuen Zielsetzung für den Verein. Ab dann hieß es nicht mehr nur "Gartenbauverein", sondern "Verein für Gartenbau und Ortsverschönerung". Die Ziele sind Gartengestaltung, Landschaftspflege, Erhalt der Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit.Im Zuge der Neuausrichtung wurde ein Kinderspielplatz und der Aufgang zur Schule gebaut. Es wurden und werden Advents- und Osterkränze gebunden sowie das Ortskreuz geschmückt. Alljährig zum Ortsgottesdienst wird ein bunter Blumenteppich gelegt, und zu Fasching findet für die Kinder ein mittlerweile bekannter und sehr gut besuchter Kinderfasching statt.Während ihrer Festrede verwies Hanne Zeck darauf, dass nicht alle der vielfältigen Tätigkeiten des Vereins genannt werden könnten. Sie erlaube sich jedoch, ein paar Namen von Vor-sitzenden und Mitgliedern zu nennen, die mit viel Kraft und Fleiß dem Verein zur Blüte ver-holfen haben. So den damaligen Pfarrer Grasser, Michael Schindelmann, Georg Konrad und seinen Sohn Phillip, Josef Köhler, Margarete und Katharina Dippold, Johannes Baumgärtner und das Ehrenmitglied Norbert Piehler - ihm war es vergönnt, persönlich den Worten der Vorstandsvorsitzenden lauschen zu können. Ihre Festrede schloss Hanne Zeck mit dem Appell, dass der Verein auch weiterhin viel Mut und Begeisterung mitbringen solle, um auch in Zukunft die Aufgaben meistern zu können. Als Gastgeschenk wurde allen Ehrengästen, Abordnungen und Vereinen ein handgefertigter Wichtel geschenkt.Nach Hanne Zecks Festrede griff sich der Schirmherr ein Mikrofon und begann ganz spontan mit einer kleinen Lobrede auf die Vorsitzende.Kurz nach den offiziellen Grußworten erwähnte diese, mehr so nebenbei, dass sie jetzt schon zehn Jahre als Vorstandsvorsitzende des VGO Pödeldorf tätig ist - und prompt reagierte Bürgermeister Möhrlein - auch zur großen Überraschung von allen Anwesenden: Hanne Zeck bekam ein kleines Präsent überreicht. Offensichtlich hat ein guter Bürgermeister für solch unvorhersehbare Momente immer was in petto.