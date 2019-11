VG-Versammlung will digitale Rathäuser

Um den Haushaltsplan 2020 und die Umsetzung des Projekts "Digitales Rathaus" geht es in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz am Mittwoch, 27. November. Die Zusammenkunft beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses in Teuschnitz. red