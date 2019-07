VG kauft sechs neue PCs

Der öffentliche Teil der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz am Montagabend umfasste lediglich einen Tagesordnungspunkt. Einstimmig beschloss das Gremium die Beschaffung von sechs neuen PCs für die Verwaltung. Die Gemeinschaftsvorsitzende, Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU), wies auf die Notwendigkeit einer Ausstattung sechs digitaler Arbeitsplätze mit neuen PCs - insbesondere auch in Verbindung mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10. Auf den Rechnern an den neu auszustattenden Arbeitsplätzen seien sehr viele individuelle Daten gespeichert, sodass die Leistungsgrenzen voll ausgereizt würden.

Die vorhandenen Rechner waren im Jahr 2013 angeschafft worden, wobei man - so Weber - in der Regel von einer Nutzungsdauer von circa drei bis fünf Jahren ausgehe. Man rechnet mit Anschaffungskosten pro Rechner von circa 600 Euro, insgesamt also 3600 Euro.

Die Verwaltung hat bei verschiedenen Anbietern Kostenangebote eingeholt. Das Gremium stimmte der Ersatzbeschaffung bis zu einem Preis von jeweils 600 Euro zu und bevollmächtigte die Gemeinschaftsvorsitzende mit der Auftragsvergabe an den wirtschaftlich günstigsten Anbieter. Beschlossen wurde auch die Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10.

13 Rechner in Betrieb

"Damit sind wir technisch wieder auf dem neuesten Stand", freute sich die Bürgermeisterin. Insgesamt verfügt man in der Verwaltung über 13 Rechner, die allesamt zum Januar 2020 auf das neue Betriebssystem umgestellt werden sollen. Sollte eine kostenlose Umstellung möglich sein, wird man die vorhandenen Rechner behalten. Wäre ein Upgrade mit Kosten von jeweils rund 250 Euro verbunden, würde man auch diese PCs ersetzen. Bis dahin komme man - so Weber - mit den sechs neuen umgestellten Rechnern gut zurecht. hs