VG Ebern sperrt Straße und appelliert

Das Amt für Bau und Verkehrsrecht in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern weist auf eine Sperrung und den Winterdienst hin.

Die Adalbert-Stifter-Straße in Ebern wird auf Höhe des Neubaus der Kindertagesstätte voraussichtlich vom 18. bis 22. November wegen Arbeiten an den Hausanschlussleitungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Coburger Straße und Beethovenstraße. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei, so die VG weiter.

Im Bereich der Beethovenstraße gab es in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten in den Wintermonaten wegen des Räumdienstes. Die Autos waren oft so geparkt, dass der Winterdienst hier nicht oder nur unter ganz schwierigen Umständen räumen konnte. "Trotz verteilter Hinweiszettel und Aufrufen im Mitteilungsblatt wurde an diesem Parkverhalten durch die Anlieger nichts geändert", teilt die VG mit.

Sicherheit geht vor

Um dort die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen vorzubeugen, wird seitens der Stadt Ebern im oberen Teil der Beethovenstraße für das kommenden Winterhalbjahr ein eingeschränktes Haltverbot errichtet. Gleiches gilt für den östlichen Bereich der Max-Reger-Straße. Die VG bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese Maßnahme.

Weiter heißt es: "Auch in allen anderen Straßen bitten wir darum, die Fahrzeuge so abzustellen, dass die Winterdienstfahrzeuge in den nächsten Monaten ihren Dienst ausführen können und eine genügende Restbreite vorhanden bleibt. Die einzuhaltende Restbreite von 3,10 Metern gilt selbstverständlich auch für den Rest des Jahres, damit im Notfall die Rettungsfahrzeuge durchkommen oder die Müllabfuhr ihren Dienst verrichten kann. Bitte achten Sie auch im Interesse Ihrer Nachbarschaft beim Abstellen ihrer Fahrzeuge darauf", bittet die VG. red