VG Bamberg peilt ersten Auswärtssieg an

Den Volleyball-Damen der VG Bamberg steht in der Regionalliga Südost erneut eine Auswärtsfahrt bevor: Die "volley.ballarinas " sind zu Gast beim Aufsteiger in Straubing.

Die Niederbayern sind der VG noch unbekannt, beide Teams spielten noch nie gegeneinander. Unterschätzt werden darf der Aufsteiger aber keineswegs, schließlich stellt das Regionalliga-Team auch den Nachwuchskader des Erstligisten Nawaro Straubing dar.

Die Gastgeberinnen rangieren auf Platz 7 eine Position hinter Bamberg mit drei Punkten Rückstand. Ein Auge muss die VG auf Hauptangreiferin und Jugendnationalspielerin Valbona Ismaili werfen, die auch zum Perspektivkader des Erstliga-Teams zählt.

Nach dem Sieg gegen Katzwang-Schwabach wollen die Bambergerinnen auch auswärts ihre Leistung konsequent aufs Parkett bringen und den ersten Sieg in der Fremde holen. "Es wird Zeit, dass wir nun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen und auch auswärts unser Spiel konstant durchziehen. In Sonthofen hat das über weite Strecken gut funktioniert, nur haben wir uns in den entscheidenden Phasen etwas zu sehr vom Gegner beirren lassen. Das wollen wir nun abstellen", gibt Trainer Michael Raddatz die Richtung vor. ak