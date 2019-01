VG Bamberg II auf Abstiegsplatz angelangt

Die Volleyballerinnen der VG Bamberg II müssen in der Bayernliga den Blick in der Tabelle nach unten richten: Beim TV Erlangen setzte es jüngst eine 0:3-Niederlage, wodurch die Veinal Volleys auf den vorletzten Platz abgerutscht sind - dies würde nach derzeitigem Stand den Abstieg in die Landesliga bedeuten. Bamberg braucht nun also Punkte, die kommende Aufgabe wird aber nicht leicht: Am Sonntag empfangen sie um 15.30 Uhr in der Georgendammhalle den VGF Marktredwitz - und die Erinnerungen an den Gegner sind nicht die besten: Das Hinspiel wurde klar mit 0:3 verloren. Nun wird ein Sieg in der Rückrunde sowohl dringend benötigt als auch sehnsüchtig erwartet. Allerdings ist auch dieses Wochenende der Kader der Veinal Volleys nicht komplett. red Es spielten: Anna Wöckel, Anja Elser, Carolin Reinke, Joela Fuhrmann, Nina Reichenberg, Judith Kemper, Lena Hlawatsch, Janne Bayer, Vanessa Tümpner, Saskia Tümpner