VfR und Ortsjugend laden ein

Der VfR Katschenreuth und die Kerwajugend sind gerüstet. Vom 16. bis 19. August findet am Sportgelände in Katschenreuth wieder die traditionelle Sportplatzkerwa statt. Vorsitzender Matthias Sesselmann freut sich mit dem gesamten Vorstand und den zahlreichen Kerwajugendmitgliedern mit Oberortsbursche Hannes Michel auf eine tolle fünfte Jahreszeit in Katschenreuth, die hoffentlich wieder viele Besucher anlockt. Mehr als 100 freiwillige Helfer tragen zum guten Gelingen dieser Kerwa bei.

Den offiziellen Bieranstich übernimmt am Freitag, um 18 Uhr Oberbürgermeister Henry Schramm. Am Freitag spielen ab 20 Uhr "Franky and Friends" groß auf. Am Samstag folgt dann ab 21 Uhr "Geile Zeit". Nach dem Kerwaumzug am Sonntag begleitet "Na Sowas" die Veranstaltung ab 16.30 Uhr. Christian Bauer wird am Montag den Kerwaausklang nochmal mit guter Stimmungsmusik einläuten.

Die Kerwapaare werden ab 15 Uhr am Sonntag durch den Ort tanzen, am Montag ab 8 Uhr beginnt das Rumspielen von Frankenberg durch ganz Katschenreuth.

An Fußballspielen stehen an: am Donnerstag um 18.30 Uhr VfR Katschenreuth III gegen TSC Mainleus II; am Samstag um 13 Uhr VfR Katschenreuth II gegen FC Kirchleus und ab 15 Uhr VfR Katschenreuth gegen BSC Saas-Bayreuth Bayreuth. red