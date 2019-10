Der VfR Neuensorg lädt vom 4. bis 7. Oktober zur Kerwa ins Sportheim ein. Am Freitag verwöhnt die Küche ab 17 Uhr die Gäste, alle Speisen werden auch über die Straße verkauft. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem traditionellen Umzug der Kerwaburschen, ab 15.30 Uhr ist dann regulärer Ausschank mit Bundesliga-Übertragung. Am Sonntag ist ab 17 Uhr Sportheimbetrieb. Der Kerwaausklang beginnt am Montag um 17 Uhr. red