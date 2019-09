VfR Johannisthal gewinnt in Fischbach und erobert Tabellenspitze der Kreisklasse 2

Die SpVgg Isling hat dem bisherigen Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse 2, dem FC Altenkunstadt/Woffendorf, mit dem 2:1-Heimerfolg die zweite Saisonniederlage zugefügt. Nutznießer dieses Ausrutschers ist der VfR Johannisthal, der beim 5:1 beim Tabellenletzten SV Fischbach keinerlei Probleme hatte und sich wieder an die Tabellenspitze setzte. Auf Tuchfühlung zu den oberen Rängen hält sich auch der SV Neuses, der sich klar mit 3:0 gegen den FC Baiersdorf durchsetzte. In der KK1 musste die SG Schneckenlohe eine 1:4-Niederlage beim SV Meilschitz hinnehmen.

Kreisklasse 2

SV Neuses - FC Baiersdorf 3:0 (2:0)

Der SV begann druckvoll und wurde nach drei Minuten gleich belohnt. Ungewöhnlich für die Flößer wurde gleich die erste Chance genutzt. Topf steckte schön vor dem Sechzehner auf Höfner durch, dieser legte quer auf Heller, der nur noch einschieben musste. Danach spielte sich das Spiel im Mittelfeld ab. Der SV überließ immer mehr dem FCB das Kommando, doch dieser entwickelte keine wirkliche Gefahr. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erzielte Heller nach einem Gewühl im Strafraum seinen zweiten Treffer.

Nach der Halbzeitpause merkte man den Gästen an, dass sie unbedingt noch einen Punkt mitnehmen wollten. Doch sie schafften es weiterhin nicht, zwingend vor das Tor zu kommen. Der SV Neuses versuchte es oft mit Kontern. Einen davon vollendete David Ehrhardt. Nachdem Trivuncevic ihn an der Grundlinie per Rückpass bedient hatte, ließ er dem Torwart mit einem satten Schuss keine Chance.

Trotz der Drei-Tore-Führung war in den letzten 15 Minuten noch einiges geboten. Nachdem der Neuseser Rebhan elfmeterwürdig gefoult worden war, ergab sich eine Chance für Höfner, konnte diese aber nicht verwerten. Im Gegenzug traf Gholamreza nur den Innenpfosten, Trukenbrod konnte retten. Zum Schluss hätte der Sieg durch Konterchancen höher ausfallen können. Doch das wäre dem Spielverlauf nicht gerecht geworden. vs Tore: 1:0 Heller (3.), 2:0 Heller (31.), 3:0 Ehrhardt (65.) / SR: Boerner (Neustadt-Wildenheid) FC Kronach - TSV Küps 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Amon (11.), 2:0 Kebede (22.), 3:0 Ciolka (69.) / SR: Löhr (Oberlauter) SV Fischbach - VfR Johannisthal 1:5 (1:4)

Tore: 0:1 Lindner (4.), 1:1 Kremer (13.), 1:2 Mayer (27.), 1:3 Hofmann (29.), 1:4 Hartfil (38.), 1:5 Lindner (61.) / SR: Lischka (Ebersdorf) SpVgg Obersdorf - Weißenbrunn II 6:2 (1:0)

Tore: 1:0 Wagner (29.), 1:1 Bachhuber (46.), 2:1 Wagner (47.), 3:1 Pannier (53.), 3:2 Mayr (78.), 4:2 Wagner (81.), 5:2 Schmitt (85.), 6:2 Pannier (90.) / SR: Dorsch (Freienfels/Krögelstein) FC Hochstadt - O'/Unterlangenst. 2:5 (1:1)

Tore: 1:0 Wunder (3.), 1:1 Müller (34., Eigentor), 1:2 Traut (54.), 2:2 Steinkohl (60.), 2:3 Schubert (75.), 2:4 Rollmann (83.), 2:5 Alkeir (85.) / SR: Reißmann (Scherneck)

Kreisklasse 1

SV Meilschnitz - SG Schneckenlohe 4:1 (1:1)

Tore: 1:0 Greiner (6.), 1:1 Günnel (14.), 2:1 Röttger (46.), 3:1 Kramer (64., Foulelfmeter), 4:1 Greiner (76.) / SR: Weid (Burgkunstadt)