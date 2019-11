VfR Johannisthal blickt vor Spiel bei Weißenbrunn II in den Rückspiegel

Der FC Altenkunstadt/Woffendorf und der VfR Johannisthal haben sich in der Vorwoche keine Blöße gegeben und sich weiter von der Konkurrenz an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2 abgesetzt. Sechs Punkte Vorsprung haben nun die zweitplatzierten Johannisthaler auf den ersten Verfolger. Das ist seit der Vorwoche der SV Neuses, nachdem die Langenstädter in Altenkunstadt mit 0:4 unterlagen.

"Wichtig ist Abstand auf Platz 3"

Trotzdem behält man in Johannisthal die Entwicklung hinter sich weiter im Auge, wie Spielertrainer Tobias Mayer verrät: "Für uns ist es erst mal wichtig, dass wir mit Blick auf Platz 3 einen gewissen Abstand herstellen, um aus dem Duell um die Meisterschaft keinen Drei- oder Vierkampf zu machen. Hier gilt es, die beiden noch in diesem Jahr anstehenden Spiele zu gewinnen. Vor allem das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Ober-/Unterlangenstadt wird richtungsweisend werden."

Von einem Zweikampf um die Meisterschaft will man vorerst also noch nicht reden. Zumal die Mannschaften der Kreisklasse 2 noch fast die komplette Rückserie vor der Brust haben. "Natürlich versuchen wir unsere Spiele zu gewinnen, um den Druck auf Altenkunstadt so hoch wie möglich zu halten. Vielleicht läuft es ja tatsächlich auf ein echtes Endspiel am letzten Spieltag in Altenkunstadt hinaus. Aber bis dahin ist es noch lang und noch viele Spiel zu absolvieren", relativiert Mayer.

Mayer warnt vor Weißenbrunn

Bevor es dazu kommt, müssen erst einmal die Hausaufgaben ordentlich erledigt werden. Die Aufgabe heißt für die Johannisthaler in dieser Woche TSV Weißenbrunn II. Vom 7:0 in der Hinrunde will sich Mayer nicht blenden lassen. "Die Weißenbrunner haben sich inzwischen stabilisiert und einige gute Ergebnisse eingefahren. Schon allein die Tatsache, dass das Spiel bereits im 12.15 Uhr angepfiffen und wohl auf dem Nebenplatz in Weißenbrunn ausgetragen wird, ist für uns sehr ungewohnt", warnt er.

Die Zielsetzung ist für die Johannisthaler aber klar: "Dennoch sind wir der Favorit in diesem Spiel und müssen dort die drei Punkte einfahren, um weiterhin dem Tabellenführer Altenkunstadt Druck zu machen."

Mayer beobachtet daher an diesem Spieltag vor allem auch die Begegnung des direkten Konkurrenten bei der SG Roth-Main Mainroth. Er erwartet jedoch keine Überraschung: "Wir hoffen natürlich, dass die Jungs aus Roth-Main uns hier etwas Schützenhilfe leisten können - aber unter normalen Umständen ist hier der Gast der Favorit."