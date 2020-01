VfR Johannisthal blickt 100-Jahr-Feier entgegen

Am Dreikönigstag hielt der VfR Johannisthal seine Hauptversammlung im Sportheim ab. Vorsitzender Marc Bergauer trug einen kurzweiligen Jahresrückblick vor. "Beim VfR wurde es auch im letzten Jahr nie langweilig. Insgesamt durften 18 Heimspiele beziehungsweise zehn Veranstaltungen organisiert und geplant werden. Hochgerechnet waren um die 250 ehrenamtlichen Helfer für den Verein im Einsatz", zog Bergauer Bilanz.

Dritter Bürgermeister Thomas Meyer würdigte die nachhaltige Arbeit aller Aktiven. "Die Mannschaft des VfR steckte nach dem Abstieg den Kopf nicht in den Sand, sondern ist auf dem besten Weg, in die Kreisliga zurückzukehren", lobte Meyer.

Spielleiter Willi Hofmann bedauerte den bitteren Abstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse. Dennoch sei das Klima im Verein und in der Mannschaft sehr gut gewesen. Die Verpflichtung von Marcel Lindner, einer der besten Akteure im Landkreis, habe natürlich dazu beigetragen. "Wir haben alles in der Hand. Eine Meisterschaft im Jubiläumsjahr feiern zu können, wäre für alle ein tolles Ereignis", sagte Hofmann abschließend.

Schließlich standen Neuwahlen an. Der Vorstand stellt sich wie folgt dar: Vorsitzender Marc Bergauer, Zweiter Vorsitzender Maximilian Hartfil (sportlicher Bereich), Zweiter Vorsitzender Dominik Sachs (Liegenschaften), Hauptkassierer Jürgen Reif, Spielleiter Willi Hofmann, Ausschussmitglieder Frederik Denegri, Nico Friedlein, Christopher Großmann, Alfred Hartfil, Paul-Stephan Hartfil, Mario Hofmann, Markus Krug, Uwe Lehmann, Werner Schneider und Sebastian Trutschel, Chronist Werner Schneider, Kassenprüfer Patrick Greser und Oliver Schneider, Platzkassierer Edgar Sachs (Vertreter: Uwe Lehmann), Platzwart Ernst Kroha, Schriftführer Nico Friedlein.

Bergauer ging auf das 100-jährige Vereinsbestehen ein. Neben den traditionellen Veranstaltungen findet am 30. April ein Tanz in den Mai statt. Der Festabend wird am Freitag, 10. Juli, im Saal abgehalten. Einen Tag später spielt auf dem Außengelände die Partyband "BASS". "Was wir und natürlich unsere Vorgänger als kleiner Dorfverein ohne große Sponsoren mit eigener Bewirtschaftung in den letzten 100 Jahren bewerkstelligt haben, ist aller Ehren wert", betonte Bergauer. "Wir besitzen mit unserem großzügigen Sportheim eine sehr schöne Sportanlage. 50 Prozent des Vorstandes und des Ausschusses sind gleichzeitig aktive Fußballer, denen die Zukunft gehört. Unser Jubiläumsjahr wird mit Sicherheit anspruchsvoll. Wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren, sowohl auf dem Rasen als auch neben dem Platz", waren seine Schlussworte. mb