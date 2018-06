VfR-Herren 70 bleiben unbesiegt

Herren 70 Landesliga



TC Schweinfurt II -

VfR Katschenreuth 0:6

Ergebnisse:



Herren 65 Landesliga



VfR Katschenreuth -

TSV Maßbach 1:5

Ergebnisse:

ek



Die Herren 70 des VfR Katschenreuth sind weiter in Bestform: Sie feierten im vierten Spiel der Landesliga-Saison den vierten Sieg.Der VfR gewann alle Einzel klar. Lediglich Ingo Koll hatte Startprobleme, die er jedoch mit zunehmender Spieldauer abstellte. In den Doppeln dominierten die Katschenreuther trotz frischer Spieler auf Seiten der Schweinfurter.Schurz - Koll 6:3; 0:6, 4:10; Behr - Fischer 0:6, 0:6; Ostarek - Ebert 0:6, 0:6, Koch - Wuthe 1:6, 2:6; Behr/Roth - Koll/Wuthe 3:6, 3:6, Koch/Fiedler - Fischer/Ebert 3:6, 0:6.In den Einzeln kam Bock einem VfR-Sieg am nächsten, er verlor aber unglücklich im Matchtiebreak. Während Ebert und Walther in den Einzeln ohne Chance waren, bot Wagner seinem laufstarken Gegner lange Paroli - die Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Wagner/Fischer holten durch Aufgabe der Gegner den Ehrenpunkt.Wagner - Schlotter 6:7, 3:6; Ebert - Schneider 1:6, 1:6; Walther - Sommerfeld 2:6, 2:6; Bock - Büttner 7:5, 0:6 8:10; Wagner/Fischer - Schlotter/Sommerfeld 3:0 (Aufgabe TSV); Koll/Bock - Schneider/Büttner 4:6, 0:6.