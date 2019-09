Frohnlach 27.09.2019

Fussball

VfL will den Coburg-Fluch überwinden

Zum Kellerduell gegen den TSV Lengfeld tritt Frohnlachs Spielertrainer Bastian Renk mit Optimismus an: "Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, auch weil wir in den letzten Heimspielen gute Leistungen...