VfL Mürsbach startet am Sonntag

Als einer der ersten der heimischen Vereine steigt der VfL Mürsbach in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 ein. Das Team um Spielertrainer Nico Imhof, das überzeugend die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bamberg 1 gewann und damit künftig in der Kreisklasse Bamberg 1 zu Hause ist, setzt alle Hebel in Bewegung, um sich im neuen Umfeld zu etablieren.

Imhof will seine junge Truppe in die körperliche und spielerische Verfassung bringen, um eine gute Verbandsrunde zu absolvieren. So hat er bereits für Sonntag, 16. Juni (10 Uhr), die erste von nicht weniger als 19 Einheiten angesetzt. Weitgehend wird dreimal pro Woche trainiert. Imhof geht in sein zweites Jahr beim VfL, dem er ähnlich wie seinem ersten recht zuversichtlich entgegen schaut.

Die sieben Vorbereitungsspiele wurden wie folgt terminiert: Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr, zu Hause gegen den TSV Burgpreppach; Samstag, 29. Juni, 16 Uhr, bei der SpVgg Ebing; Freitag, 5. Juli, 18.45 Uhr, beim RSV Drosendorf; Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr, beim FV Giech; Samstag, 13. Juli, 16 oder 18 Uhr, beim SC Lußberg gegen den SV Ebelsbach oder VfR Hermannsberg; Sonntag, 14. Juli, 13 Uhr, in Rentweinsdorf gegen den SV Heubach; Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr, zu Hause gegen die SpVgg Rattelsdorf. Saisonstart ist am 25./26. Juli di