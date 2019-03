VfL Mürsbach gewinnt das Topspiel gegen ASV Gaustadt

Der VfL Mürsbach ist Spitzenreiter der A-Klasse Bamberg 1. Die Mürsbacher entschieden das Spitzenspiel gegen den ASV Gaustadt mit 4:1 klar für sich.

A-Klasse Bamberg 1

VfL Mürsbach - ASV Gaustadt 4:1

180 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel auf der Mürsbacher Sportanlage nicht entgehen lassen - und wurden nicht enttäuscht. Daniel Schirmer (23.) und Max Lurtz (34.) schossen den VfL in Führung, drei Minuten später schwächte sich Gaustadt selbst: Giovanni Dommarco sah Rot. Noch vor der Pause sorgte Fabian Hornung mit dem 3:0 der Mürsbacher bereits für die Entscheidung. Zehn Minuten vor Spielende traft Andreas Münzker zwar für den ASV, doch der Mürsbacher Toptorschütze Nico Imhof stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte somit für den klaren Heimsieg des VfL.

A-Klasse Coburg 1

TSV Meeder III - SV Heilgersdorf II 4:1

Tore: 0:1 Kettner (11.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Schiller (56., 73. 70, 83.) TSG Niederfüllbach II - TSV Pfarrweisach II 5:1

Tore: 1:0 Fischer (33.), 2:0 Hohnhaus (49.), 3:0 Hohnhaus (60.), 4:0 Fischer (63.), 4:1 Stöhr (66.), 5:1 Hohnhaus (83.)

A-Klasse Coburg 3

SV Heubach - SF Unterpreppach II 6:0

Tore: 1:0 D. Ebert (14.), 2:0 H. Ebert (21.), 3:0 Lipa (36.), 4:0 Duarte (44.), 5:0 Lipa (84.), 6:0 Schorn (88.) FC Frickendorf - TSV Untersiemau 2:1

Tore: 0:1 Aquiles (11.), 1:1 Landgraf (16.), 2:1 Lang (86.) LTV Gauerstadt - SVM Untermerzbach 1:2

Tore: 0:1 Jagelski (16.), 1:1 Fuss (31.), 1:2 Grell (Elfmeter, 35.)